محافظ سوهاج يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» في قرى 7 مراكز

اجتمع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالقيادات التنفيذية بالمحافظة، اليوم الأربعاء، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، المنفذة في 7 مراكز بالمحافظة، هي طما والمراغة وجرجا وساقلتة والمنشاة ودار السلام والبلينا، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم أهالي سوهاج.

مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

ناقش اجتماع محافظة سوهاج مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة في مختلف القطاعات، واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافي أي معوقات للمشروع.

كما تناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات تهدف إلى توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، بقطاعات مياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والري، والأسواق الحضرية، والكهرباء.

وشدد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مقاولي المشروعات الجارية بعدم السماح بترك أي مخلفات بالطرق ورفع التراكمات، وتمهيد الطرق وتسويتها لحين رصفها.

تكريم رؤساء المراكز

وفي نهاية الاجتماع، كرّم المحافظ كلا من محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وعزت شاكر نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز دار السلام ومنسق «حياة كريمة» بالمركز، ومحمود عطية نائب رئيس مركز جرجا ومنسق «حياة كريمة» بالمركز، والمهندس شارل موريس مدير أعمال بمديرية الإسكان، والمهندس الهيثم حسن رئيس قسم الدعم الفني للمشروعات بمديرية الإسكان، نظرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية.