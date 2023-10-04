السيطرة على حريق شقة سكنية ببورسعيد دون خسائر في الأرواح

أصيب شاب باختناق في حريق نشب بشقة سكنية في منطقة عمر بن عبدالعزيز بحي الزهور في بورسعيد، عصر اليوم، بسبب ماس كهربائي، وتمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

قوات الإطفاء تسيطر على الحريق

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من العميد شريف العربي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد، يفيد تلقيه بلاغًا باندلاع حريق في شقة بعمارة رقم 39 بمنطقة عمر بن عبد العزيز بحي الزهور، ما أسفر عن إصابة شخص باختناق.

وعلى الفور، توجهت سيارتا إطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق قبل أن يصل إلى المنازل السكنية المجاورة للحريق.

ماس كهربائي

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي.

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطار من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، بوصول محمود السيد محمود، 32 سنة، عن طريق سيارة إسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد، مصاب باختناق نتيجة الحريق وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية، وتُستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق.