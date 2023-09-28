نشوب حريق في شقة سكنية بأكتوبر دون إصابات

اندلع حريق في شقة سكنية بأكتوبر في الجيزة دون إصابات، وجرى إخماد الحريق تحت إشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والعقيد ياسر يسري وكيل الإدارة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى النقيب يوسف عبد العاطي، من قوة شرطة الحماية المدنية، بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية دون إصابات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتبيّن اشتعال الحريق داخل غرفة النوم بسبب ماس كهربائي.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، وجرى إخماده بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.