شقيق مدير أمن بورسعيد الراحل: والدي كان ينتظره على الإفطار وترددت في إخباره بوفاته

«سيرته طيبة وعمره ما زعل حد»، هكذا وصف ثروت أحمد عبد الرحيم، مأمور ضرائب بمحافظة سوهاج، شقيقه الراحل اللواء مدحت أحمد عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، موضحا أنه كان معروفا بالخلق الحسن طوال حياته وفترة خدمته، وما زادته المناصب التي تقلدها إلا قربا من الناس وتواضعا.

وأضاف شقيق مدير أمن بورسعيد الراحل عقب تعرضه لحادث سير، أنه طوال حياته لم يكن له رقم هاتف شخصي، فهاتفه عام للجميع، يتلقى الاتصالات على مدار اليوم من الجميع لخدمتهم.

مساعدة الشباب على نبذ العنف والتطرف

وتابع أنه كان يعمل على الإصلاح من الشباب وإثنائهم عن طريق الانحراف والتطرف والعنف، حيث يروى عن شقيقة قصة شاب وردت عنه معلومات تطرف وعنف أثناء عمله بمباحث المرج، وأوضحت التحريات أن والده متوفى ويعول والدته وشقيقته، فتأثر مدير أمن بورسعيد به ووقف بجانبه ووفر له عملا حلالا لإعالة شقيقته ووالدته حتى أصبح الشاب عضوا نافعا بالمجتمع واستطاع تزويج شقيقته، مضيفا يكفيه أنه لقي ربه صائما، فقد كان محبا للخير ويطلب حسن الخاتمة دائما.

وأكد شقيق مدير الأمن الراحل، أن والدهما أصيب بالصدمة من خبر وفاة ابنه، خاصة أنه كان ينتظر قدومه حيث كان يعد حفل إفطار بالقرية، إلا أنه لقي مصرعه أثناء توجهه لمحافظة سوهاج.

ووصل نبأ الحادث لشقيق مدير أمن بورسعيد من أصدقائه بمحافظة الإسماعيلية، فتماسك وقرر إخبار والدهما صاحب الـ 82 عاما تدريجيا خوفا عليه من الصدمة، وفقا لحديثه لـ«الوطن»، وأخبره في البداية أنه أصيب في حادث وهاتفه لا يتسجيب.

وقرر الأب وابنه السفر لمحافظة الإسماعيلية للاطمئنان على ابنه، وبالفعل سافر رفقة والدهما حتى محافظة المنيا، وفي الطريق أخبر والده بوفاة شقيقه وانتهاء إجراءات تصريح الدفن، فعادا لسوهاج لاستقبال الجثمان الذي وارى الثرى، بعد جنازة عسكرية، في مقابر عائلة الكرايمة بالحريدية.

حادث مدير أمن بورسعيد

وكان قد لقي اللواء مدحت أحمد عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، وابن قرية الحريدية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، مصرعه في حادث سير أليم بمحافظة بورسعيد، صباح الأربعاء الماضي.