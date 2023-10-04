الحاضرون في احتفالية نصر أكتوبر يوجهون التحية إلى بدو سيناء

وجه حضور فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة التحية إلى بدو سيناء، ممن كان لهم دور كبير في انتصار أكتوبر المجيد، حيث أمّنوا وعاونوا القوات المسلحة المصرية.

كان عدد من بدو سيناء من القبائل المختلفة حضروا فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات.