أسامة كمال: شرف لي التواجد في احتفالية نصر أكتوبر اليوم

قال الإعلامي أسامة كمال، إن قلعة صلاح الدين تشمل مجموعة من المقتنيات كالمتعلقات الشخصية والأوسمة والنياشين فضلا عن الأسلحة التي تم الحصول عليها من أسرى العدو الإسرائيلي عام 1973، وأيضا السلاح الذي استخدمه الجيش المصري.

وأضاف خلال كلمته أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد: «شرفت بزيارة المتحف وأدعو الجميع لزيارته، سواء كانوا أطفالا أو رجالا أو سيدات وغيرهم من مختلف الأعمار».

وتابع: «معظم المتواجدين في القاعة لم يحضروا أيام حرب أكتوبر باستثناء أبطال الحرب المتواجدين معنا»، متابعا أنه خلال فترة الحرب لم يكن التوثيق كافٍ على الأقل على مستوى عموم الناس.