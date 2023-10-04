النجم رامي صبري يشارك في احتفالات نصر أكتوبر بالعريش

أعلن الفنان رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مشاركته في حفل انتصارات أكتوبر، التي تقام في العريش.

ونشر رامي صبري البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: «حفلنا القادم في العريش مدينة السحر والجمال، يوم 6 أكتوبر لمرور خمسين سنة على انتصارات حرب أكتوبر العظيمة.

أغنية غالي لرامي صبري

واحتفل رامي صبري في أغسطس الماضي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنية «غالي» التريند رغم مرور 5 سنوات على طرحها، ونشر الأغنية وعلق عليها قائلًا: «غالي في الترند بعد نزولها بخمس سنين.. لتنهال عليه تعليقات الجمهور بالثناء على الأغنية وأنها من أفضل أغاني رامي صبري».