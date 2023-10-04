الرئيس السيسي: المصريون خرجوا بعد «67» يقولوا لأ مش هنقبل الهزيمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، «الهزيمة بتكون إمتى؟، الهزيمة بتكون عندما نقبلها، وحالة الهزيمة في 67 كانت في الميدان العسكري، لكن حالة التحدي القومي كانت يوم 9 يونيو، عندما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر، والمصريون قالوا لأ».

أضاف: «الهزيمة كانت واقعة هائلة، ولها تأثيرات ضخمة جدا على مصر والجيش والأمة العربية كلها، وبالرغم من كده المصريين خرجوا ومحدش يشوه الفكرة دي، لأنه في ناس بتقول دي كانت مترتبة للخروج، لكن المصريين خرجوا علشان يقولوا مش قابلين الهزيمة، والجيش كان خلصان والإسرائليين في سيناء كلها».