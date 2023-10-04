الرئيس السيسي وحضور احتفال نصر أكتوبر يوجهون التحية لـ سيدة الكمشوشي إحدى بطلات الحرب

وجه حضور فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد، التحية لـ سيدة الكمشوشي، بنت المنوفية، التي تخرجت في معهد التمريض حينما كان عمرها 19 عاما، واستلملت تكليفها بالسويس.

وكان والدها يخاف عليها من الحرب، ولكنها أصرت على تأدية عملها، وحينما ذهبت إلى أداء مهام عملها كانت السويس محاصرة من العدو آنذاك، ولكنها كسرت الحصار من أجل جلب المياه لسقاية المصابين من الجنود والأبطال، الذي أصبح أحدهم زوجها.

وأنقذت سيدة الكمشوشي أحد الضباط بكيس دم، ولكن أصيب المشفى بصاروخ، وطلب منها الضابط تركه والهرب من المشفى، ولكنها أصرت على إنقاذه.

سيدة الكمشوشي كانت متواجدة داخل مركز المنارة للمؤتمرات، حيث تقام فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة ويحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه الإعلامي أسامة كمال، مدير الجلسة الحوارية بالحفل التحية لكل عظيمات مصر، كما يطلق عليهن الرئيس عبدالفتاح السيسي.