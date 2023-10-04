«أرزة» يعيد دياموند أبو عبود للمسابقة الدولية في مهرجان القاهرة

تُشارك الفنانة دياموند أبو عبود، في الدورة المُقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من خلال الفيلم اللبناني «أرزة»، الذي يُعرض ضمن مجموعة من الأفلام في المسابقة الرسمية.

الفيلم يعيد بطلته دياموند أبو عبود للمنافسة في هذه الفئة بعد حصولها من قبل على جائزة أفضل ممثلة في المسابقة نفسها منذ عدة سنوات، وهو المشاركة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، للمخرجة ميرا شعيب في أول أفلامها الطويلة بعد فيلمها القصير «ليلك» الذي شارك في الكثير من المهرجانات العالمية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الفيلم من إنتاج شركة ambient light للمنتج علي العربي وطارق النعمة، ومعهم كل من فيصل سام شعيب ولؤي خريش وزينة بدران، والفيلم أيضاً من كتابة لؤي خريش وفيصل سام شعيب، فيما وضع الموسيقى التصويرية له هاني عادل.

ويُشارك في بطولة الفيلم، كل من دياموند أبو عبّود وبيتي توتل وبلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه، إبراهيم عجمي، ومحمد خنسا.

الفيلم اللبناني «أرزة»

وتدور أحداث الفيلم حول أرزة وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، صَعُبَت عليها ظروف الحياة فاضطرّت إلى العمل جاهداً بمفردها لتأمين لقمة العيش لإبنها كنان وشقيقتها ليلى. وعندما تسرق دراجتهم، وهي مصدر رزقهم الوحيد تأخذ أرزة ابنها في رحلة حول أحياء بيروت المختلفة بحثًا عنها.