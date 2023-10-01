تكريمات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.. أبرزهم محمد صبحي

يقام حاليا حفل افتتاح أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.

وحضر عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الفنانة لقاء الخميسي، والفنان لطفي لبيب، والفنان رياض الخولي، والفنان إيهاب فهمي، الفنان محمد أبو داوود، وغيرهم.

وبدأ حفل الافتتاح بفقرة موسيقية، أطربت الحضور بالعديد من الأغاني التراثية المصرية.

وكرم المهرجان عددا من رواد الفن العربي، وهم الفنان محمد صبحي، الفنان السوداني علي المهدي، الفنان الإماراتي محمد سعيد، واسم الراحل الدكتور مصطفى سليم.

كما قرر إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، أن تكون دولة السودان ضيف شرف الدورة السادسة للمهرجان.