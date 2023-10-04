«وعد» من المطرب محمد ثروت لكورال هارموني عربي: هنتشارك في أقرب حفل ديني

شارك المطرب الكبير محمد ثروت فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لفرقة كورال هارموني عربي، وهم يغنون «روضة الهادي نبينا»، معبراً عن سعادته، ووعدهم بالمشاركة في أقرب حفل ديني.

وفي تعليقه على الفيديو، كتب المطرب محمد ثروت: «الله عليكم، سعيد بيكم جداً وإن شاء الله تشاركوا معايا في أقرب حفل ديني وننشد مع بعض روضة الهادي نبينا عليه الصلاة والسلام».

وقد حظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل محبي محمد ثروت، حيث تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وأبدى الكثيرون إعجابهم بجمال الأداء والتناغم الصوتي.

دعم المواهب الشابة وتقديمهم للجمهور

ومثلما أعطى موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب للفنان الكبير محمد ثروت الفرصة الجيدة لإبراز موهبته أمام الجمهور منذ بداية مشواره، كان الفنان محمد ثروت حريص دائما على دعم المواهب الشابة وتقديمهم للجمهور بداية بالفنان الشاب عبد الرحمن رشدي الذي قدمه في حلقة مع الإعلامي عمرو أديب منذ سنوات قليلة، وأيضا المنشد مصطفي عاطف ووائل الفشني ومحمود هلال في حفل مناجاة النصف من شعبان، ومناجاة ليلة القدر.