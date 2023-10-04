الرئيس السيسي يطلب من حضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الوقوف تقديرا لأرواح الشهداء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اليوم من أجمل الأيام التي التقى فيها الأبطال والقادة الذين حققوا النصر العظيم لبلدٍ عظيم.

وطلب من الحضور الوقوف احتراما لتقديم التحية لكل شهدائنا في أكتوبر والاستنزاف وكل الحروب السابقة.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.