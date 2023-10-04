رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي يطلب من حضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الوقوف تقديرا لأرواح الشهداء

كتب:

محمد أيمن سالم
09:07 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اليوم من أجمل الأيام التي التقى فيها الأبطال والقادة الذين حققوا النصر العظيم لبلدٍ عظيم.

وطلب من الحضور الوقوف احتراما لتقديم التحية لكل شهدائنا في أكتوبر والاستنزاف وكل الحروب السابقة.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

اقرأ المزيد:

والدة آسر ياسين تكشف كواليس فيلم حرب أكتوبر: 8 ساعات تصوير رجعوني 50 سنة للوراء

قصة عملين لنجوى إبراهيم وثقا انتصارات حرب أكتوبر.. أحدهما «حتى آخر العمر»

إسعاد يونس: البيان العسكري بانتصارنا في حرب أكتوبر ملأ مصر بالزغاريد

«أبو الغيط»: الدعم العربي في حرب أكتوبر كان ساحقا.. تضمن 4 محاور أهمها البترول

خبيرة إعلامية: حان وقت إنشاء منصة رقمية تجمع كل وثائق حرب أكتوبر المجيدة

المدير الأسبق لكلية القادة والأركان: حرب أكتوبر حققت أهدافها العسكرية