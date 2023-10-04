أحمد الطاهري: جيل أكتوبر أعطى مصر الكثير.. ووطننا لا خوف عليه

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ هذا الوطن لا خوفٌ عليه، مشيرًا إلى أن جيل أكتوبر علّم هذا البلد وأعطاه الكثير، ولافتًا إلى أنه توقف أمام كلمة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، لأسباب كثيرة منها أنه كان شاهدا على الحرب والسلام وأتيح له قدر من المعلومات خلال وجوده في مكتب مستشار الأمن القومي محمد حافظ إسماعيل.

كسر حاجز الخوف للجندي

وأضاف «الطاهري»، خلال تغطية خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر: «مَن علم المقاتل المصري ألا يخشى النابالم؟ من دربه؟ ومَن قال له إنه أقوى من الجندي الإسرائيلي؟! هو الجنرال الذهبي عبدالمنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري، فقد شارك الجنود التدريبات حتى يكسر الجندي المقاتل حاجز الخوف».

تماسك الشعب وراء الانتصار

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: «الجندي المصري لم يحارب في يونيو 1967، والرئيس السيسي أشار إلى أن نقطة القوة والانتصار لمصر هو تماسك الشعب وقدرته وتعابيره مثل إشارته إلى يوم 9 يونيو 1967 الذي كان تحديا قويا وهزم فيه المصريون الهزيمة، ولكن عملية إعادة البناء وإعداد دولة للحرب كان تخطيطا كبيرا وجهدا لقيادة سياسية استثنائية مثل الرئيس الراحل محمد أنور السادات فقد تم اختيار القيادة التي ستقود الحرب وتصعيد جيل جديد من القادة واستكمال عمليات البناء، كما بُني حائط الصواريخ بالنار والدم، بالإضافة إلى عمليات الخداع الاستراتيجي».