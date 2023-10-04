الرئيس السيسي يغادر بعد عزف السلام الجمهوري بختام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
كتب:
محمد أيمن سالم
09:28 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
احتفالية أكتوبر
عزف السلام الجمهوري في ختام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة حرب أكتوبر، وقادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين.
أبطال أكتوبر
وغادر الرئيس السيسي، قاعة الاحتفال والذي كرم خلاله مجموعة من قادة القوات المسلحة، وكعادته بكل الاحتفالات سجل الرئيس موقفًا إنسانيًا جديدًا بنزوله من على منصة التكريم لتكريم أحد أبطال أكتوبر، نظرًا لحالته الصحية التي منعته من الصعود لمسرح التكريم.
استماع الرئيس لكل الأبطال المكرمين
وخلال التكريم استمع الرئيس لكل الأبطال المكرمين وذويهم، واستجاب لبعض المطالب التي طلبت منه.