أحمد الطاهري: مصر هزمت الهزيمة في 9 يونيو 1967

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث في مناسبات ومداخلات كثيرة بلغة بسيطة يفهمها كل قطاعات الشعب، موضحًا أنه استوقفه مصطلح «التحدي القومي» في وصف مشهد 9 يونيو 1967، الذي قاله رئيس الجمهورية، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.

50 عاما على انتصار أكتوبر

وأضاف «الطاهري»، خلال تغطية خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر: «في 9 يونيو 1967، أعلنت مصر أنها هزمت الهزيمة، وقال المصريون إننا سنحارب وأطلقوا هذا الهتاف في كل شوارع مصر، كما أكد الرئيس السيسي على أهمية عدم تشويه القيمة».

القوة الشاملة

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: «استوقفني أيضا استخدام الرئيس السيسي عناصر القوة الشاملة، وقال إن الرئيس السيسي كان أحد أهم عناصرها، هذا المصطلح استراتيجي ودرس من دروس الاستراتيجية يعرفه من يدرسون في الأكاديميات العسكرية»، مشيرًا إلى أن الدول توزن بعناصر القوة الشاملة، مثل الحالة المعنوية للشعب، والقوة العسكرية، والقوة السياسية، والقوة الاقتصادية، وكلها تمثل 4 أرجل تقف عليها جميع الدول بالعالم، وبعد هزيمة 1967، فقد ضربت كل عناصر القوة الشاملة لمصر.