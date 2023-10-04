أحمد الطاهري: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية نصر أكتوبر روشتة لبناء الأمم

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع روشتة بناء الأمم في كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، التي تتكون من بعض العناصر هي التخطيط والتنسيق المنظم الذي يستفيد من كل الطاقات والقدرات والتنفيذ المنضبط والروح الوطنية القتالية والإيمان بالله.

لمصر رجال في كل عصر

وأضاف «الطاهري»، خلال تغطية خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر: «الجملة التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي عظيمة وهي أن لمصر رجالا في كل عصر يعرفون قدرها العظيمة، وهذه الجملة يستحقها الرئيس عبدالفتاح السيسي».

لم يطلق اسمه على شارع أو مدرسة

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: «هذا الرجل يعرف قدرَ مصر وكرم جيل أكتوبر ومنذ أن تسلم المسؤولية في حكم مصر كرم الرئيس محمد نجيب والرئيس السادات والرئيس جمال عبدالناصر والرئيس مبارك في جنازة عسكرية وكرم الجميع ولم يطلق اسمه على شارع أو مدرسة أو كوبري أو محطة كهرباء عملاقة أو محطة تحلية مياه أو على الأنفاق، كل هذا البناء تم في عهده، لكنه يتعامل بتجرد وطني شديد».