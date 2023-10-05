مسابقة رسم للموهوبين من وحي «صاحبة السعادة»

مواهب كثيرة يزخر بها المجتمع، وتبحث عن فرصة للظهور والدعم، لتجد ضالتها فى الموسم الرابع من مسابقة Egy Talents، الذى أطلقته وزارة الشباب والرياضة هذا العام، تحت شعار Queen of happiness ملكة السعادة، الإعلامية إسعاد يونس.

فكرة المسابقة هى أن يقوم المتسابق برسم «بورتريه» للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، سواء كان مستوحى من مشهد لها فى عمل فنى أو لقطة من برنامجها «صاحبة السعادة»، مع مراعاة عدة شروط، من بينها أن يتراوح عمر المتسابق بين 18 و40 سنة، وعدم اشتراك العمل فى أى مسابقة سابقة، أو عرضه على مواقع التواصل من قبل. تفاعل كبير لاقته المسابقة بعد إعلانها على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة بمواقع التواصل الاجتماعى، إذ شارك عدد كبير من الفنانين التشكيليين، بلوحات متميزة وجذابة، من بينهم الفنان التشكيلى محمد سامى، صاحب الـ39 عاماً، وقام برسم «بورتريه» يجمع بين الحاضر والماضى، من خلال شخصية «زغلول»، التى ما زالت عالقة فى أذهان الكثيرين، وشخصيتها فى برنامج صاحبة السعادة. ألوان الزيت استخدمها «محمد» لرسم «بورتريه» صاحبة السعادة، إذ استغرق فى العمل 3 أيام بمعدل 3 ساعات يومياً، حسب حديثه، مشيراً إلى أن المسابقة تمثل له أهمية كبيرة، حيث تسهم فى دعم الدولة للموهوبين: «تسمح لمشاركة عدد كبير من المتسابقين، تصل أعمارهم إلى ٤٠ سنة، بخلاف باقى المسابقات اللى تشترط سناً أصغر، غير أنها متاحة للجميع، وليس للأكاديميين فقط».

أسبوعان استغرقهما المتسابق مينا صلاح، صاحب الـ28 عاماً، لرسم «بورتريه» للفنانة إسعاد يونس، مستوحى من برنامجها «صاحبة السعادة»، مستخدماً ألوان الزيت: «شاهدت أكثر من صورة لها، واخترت رسم صورة تبرز ملامحها والظل والنور من حولها».