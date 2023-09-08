ارسم بورتريه لإسعاد يونس واكسب 30 ألف جنيه.. شروط مسابقة ملكة السعادة

تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى دعم الموهوبين وتمكين الشباب، لذا أطلقت الموسم الرابع من مسابقة Egy Talents هذا العام تحت شعار Queen of happiness ملكة السعادة، الإعلامية إسعاد يونس.

تفاصيل جوائز مسابقة ملكة السعادة

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل المسابقة حيث يمكن المشاركة فيها عن طريق رسم بورتريه للإعلامية إسعاد يونس أو مشهد من أو برامجها التليفزيونية، مشيرة إلى أن جوائز المسابقة تأتي على النحو التالي:

الفائز بالمركز الأول يحصل على 30 ألف جنيه.

الفائز بالمركز الثاني يحصل على 20 ألف جنيه.

الفائز بالمركز الثالث يحصل على 15 ألف جنيه.

كما يشار الفائزون الإعلامية إسعاد يونس في افتتاح المعرض الذي يضم مجموعة الأعمال المقدمة.

شروط مسابقة ملكة السعادة

حددت وزارة الشباب والرياضة شروط المسابقة على النحو التالي:

- السن من 18 إلى 40 سنة.

- أن يكون العمل إبداعا أصيلا من إنتاج المتسابق مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.

- عدم اشتراك العمل في أي مسابقة أو عرضه على مواقع التواصل من قبل.

- إرسال 3 صور لمراحل العمل من ضمنها الصورة النهائية للعمل بجودة عالية وبشكل واضح مع ذكر مقاس أو أبعاد العمل والخامة والتقنية.

- تجهيز وإخراج العمل الفني للمعرض مسؤولية المتسابق حال اختياره للمشاركة في المعرض النهائي.

وينفذ العمل الفني باستخدام الخامة والتقنية التي يختارها الفنان سواء رسم أو نحت أو أشغال فنية، رسم رقمي أو رسم تقليدي ملون أو غير ملون، بحد أدني 50x 35، والحد الأقصى 150x 100 سم، ويشترط التزام الأعمال الرقمية بهذه الأبعاد في حال طباعتها، وإذا كان العمل تعبير مجسم أبعاده لا يزيد عن متر مربع ولا يقل عن 30 سم مربع.

موعد استقبال أعمال المتسابقين

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه يمكن استقبال الأعمال الفنية حتى يوم 25 سبتمبر 2023، عبر الموقع الخاص بالمسابقة من هنــــــــــا.

معايير اختيار الأعمال الفائزة

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يتم اختيار الأعمال الفائزة وفقا للاعتبارات الآتية:

- فرز لجنة التحكيم للأعمال واختيار أفضل الأعمال وتقييمها وهذا يمثل 70% من النتيجة النهائية.

- تصويت الجمهور للمتسابقين المتأهلين للمرحلة النهائية، وهو يمثل 30% من النتيجة.

- إعلان أسماء الفائزين.