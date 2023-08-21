«ميرنا».. تطوع فنها وتخصص أسبوعي الصوم لصنع بورتريه «مريم»

طوعت موهبتها الفنية لتقديم عمل فنى يناسب العذراء مريم، هذا ما فعلته ميرنا رأفت، 25 سنة، خريجة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، حين خصّصت أسبوعى صيام العذراء مريم لإطلاق بورتريه من فن الموزاييك يجسّد وجه العذراء مريم.

أسبوعا الصوم كانا كفيلين للفنانة السكندرية بأن تنهى بورتريه العذراء مريم مع عيدها، مجسّمة وجهها ذا الملامح الهادئة داخل برواز حجمه 50 فى 60سم، يتجلى فيه وجه العذراء مريم البسيط بملامح هادئة، وعلى رأسها الطرحة الزرقاء الشهيرة فى صور العذراء مريم. «ده أكتر عمل كان قريب لقلبى وأنا باعمله، لأنى حابة أتأمل فى ملامح العذراء مريم أكتر وأكتر وأركز على تفاصيل هدوئها وإزاى الفنانين القدامى قدّموا جمال العدرا ببساطة»، هكذا تقص ميرنا سبب رغبتها فى صنع ذلك البورتريه.

وأضافت «ميرنا» لـ«الوطن» أنها تؤمن بأن أى موهبة يجب استخدامها لمجد الله، لذا فإنها خصّصت أسبوعى الصوم لتصنع هذا البورتريه الفنى، مشيرة إلى أنها صنعته بشغف كبير دون كلل أو ملل، واهتمت بكل التفاصيل الصغيرة من أجل تبيان أفضل وأدق لهذا العمل الفنى. وأشارت إلى أن مدة العمل استمرت أسبوعين لرغبتها فى تقديم عمل مميز: «كنت عاوزة أعمل بورتريه واضح للعذراء علشان كده اهتميت بكل التفاصيل من حيث تحديد الضوء والظل علشان الموزاييك يقدر يبين تفاصيل الوش والطرحة».