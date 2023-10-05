إبراهيم عيسى: لازم ندرس حرب أكتوبر في مناهج المدارس.. فيها كل علوم الدنيا

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أننا مقصرون في حرب أكتوبر والطرق التي نتطرق بها إلى الحدث الأعظم في التاريخ الحديث، قائلا: «المفروض حرب أكتوبر تبقى علم وتدرس في المدارس ولو عايز علم وجغرافيا وكل حاجة هتلاقيها في أكتوبر وتدرس كل علوم الدنيا في حرب أكتوبر».

عيسى: عام بلا عمل درامي جيد عن نصر أكتوبر

وأوضح «عيسى»، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، والمُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه وعلى مدار هذا العام لم يكن هناك ندوات أو حصر لـ بطولات حرب أكتوبر، ولم يكن هناك عمل درامي جيد عن حرب أكتوبر.

نصر أكتوبر والمواد الدراسية

وأشار الإعلامي ابراهيم عيسى، إلى أن نصر أكتوبر تحول لصور بسيطة في الدراسة والكتب، ولم يعد نصر أكتوبر موضعًا للدراسة والحياة المصرية اليومية، مؤكدًا أنه يجب عقد ندوات ودراسات بخصوص حرب أكتوبر وأهم معاركها وأبطالها وتفاصيل الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر.