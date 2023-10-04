مدير كلية القادة والأركان الأسبق يكشف تفاصيل خطة الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر

كشف اللواء أركان حرب محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق، تفاصيل استعدادات مصر لخطة الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر 1973.

مناحم بيجن أحد الصقور في إسرائيل

أوضح محمود طلحة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مناحم بيجن أحد الصقور في إسرائيل، كان رئيسا لحزب الليكود قبل حرب 1973، قال: «سيناء جزء عضوي من إسرائيل، وسأتخذ فيها مرقدي عندما أموت»، مضيفا أن الإرادة بعد الحرب فرضت نفسها على الجميع، الإرادة تفرض الحق حتى أن بيجن، هو الذي وقع على اتفاقية إعادة سيناء لمصر.

ولفت إلى أن حرب أكتوبر بها الكثير من الأفكار الخلاقة، موضحا أن أهم نقطتين بها، جرأة الرئيس محمد أنور السادات في قرار اتخاذ الحرب، فضلا عن العربدة الإسرائيلية والغرور.

إسرائيل لم تصدق أن مصر ستشن الحرب

وتابع: إسرائيل حتى صباح يوم 6 أكتوبر، لم تصدق أن مصر ستشن الحرب بسبب الغرور، مشيرا إلى أن النقطة الثانية بحرب أكتوبر، خطة الخداع الاستراتيجي التي شكلت غمامة على عقول قادة إسرائيل عسكريا وسياسيا، مردفا بأن الولايات المتحدة حتى الساعة السادسة صباح يوم 6 أكتوبر كانت تقول إن مصر لن تخوض الحرب.