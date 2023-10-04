حمدي بخيت يروي موقفا مع الرئيس السادات قبل حرب أكتوبر: قالنا هنستعيد الأرض

روى اللواء حمدي بخيت، المحلل الاستراتيجي والعسكري والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، موقفًا مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل حرب أكتوبر داخل الكلية الحربية.

حديث الرئيس السادات قبل الحرب

وقال «بخيت»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الرئيس السادات كان في زيارة للكلية الجوية المصرية بالسودان، «قالنا كلمتين وبعدين دخل في الموضوع، وقالنا هنحارب يعني هنحارب، أعدوا نفسكم على كده، أنتم الجيل اللي هتستعيدوا هذه الأرض».

ولفت إلى أنه جرى التركيز على النقاط الخاصة بنظرية الأمن الإسرائيلي وكيفية إفشالها، موضحا أنه اعتبارا من يوم 13 أكتوبر وصل لإسرائيل 736 طلعة طائرة نقل منها 170 من طراز «بوينج» الخاصة بشركة العال الإسرائيلية، و166 بواسطة «الجلاكسي سي 5» نقل استراتيجي و«سي 141» نقل استراتيجي أمريكي.

شيء عجيب في جثث شهداء المصريين

ولفت إلى أن جثث الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في ميدان حرب أكتوبر نجد أنهم على مسافة 5 أو 7 أو 10 أمتار عن الدبابة المدمرة التي كان يستقونلها، ولكن العجيب في جثة الشهداء المصريين على مسافة 100 متر من الدبابة المدمرة التي كانوا يستقلونها وهذا إن يدل إما على الشجاعة أو الانتحار أو كلاهما.