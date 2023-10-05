مصرع عامل صعقا بالكهرباء في سوهاج

استقبل مستشفى المنشاة المركزة، جثة شاب ثلاثيني لقي مصرعه أثناء قيامه بأعمال تشطيبات، وحال استخدامه صاروخ كهربائي صعقه التيار ما أدى إلى وفاته.

مصرع عامل صعقا بالكهرباء

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المنشاة يفيد بمصرع عامل صعقا بالكهرباء.

فحص الجثة في المستشفى

وبالفحص تبين وردت إشارة من مستشفى المنشاة المركزي لمركز المنشاه بوصول «ناصر ش ع ع»، 33 سنة، عامل، ومقيم دائرة مركز البلينا «جثة هامدة» «إدعاء صعق كهرباء».

وأفاد كل من المدعو «مصطفى ن ح ق»، 47 سنة، عامل، ومقيم أسيوط، شقيق المتوفى المدعو «عبد الله ش ع ع» 27 سنة، عامل، ومقيم بذات الناحية الأول أثناء قيامه والمتوفى بأعمال تشطيبات وحال استخدام المذكور لصاروخ كهربائي صعقه التيار ما أدى إلى وفاته وأيد الثاني ما جاء بأقواله، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية»، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.