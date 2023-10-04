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مصرع سيدة أسفل عجلات القطار في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
08:17 ص | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
محطة القطار

محطة القطار

لقيت سيدة مصرعها أسفل عجلات القطار، بعد سقطت أسفله أثناء نزولها منه عقب تحركه، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بأنه أثناء محاولة المدعوة  «إيمان م ح ب» 49 عاما ربة منزل، ومقيمه دائرة أسيوط، النزول من القطار بمحطة سكة حديد المراغة، وذلك عقب تحركه، اختل توازنها وسقطت ما بين رصيف المحطة والقطار؛ مما أدى لحدوث إصابتها ببتر بالساق اليمنى، وجرى نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفيت عقب وصولها.

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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