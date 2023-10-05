مدارس الإسكندرية تحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

احتفلت مدارس الإسكندرية باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتنافس الجميع في تقديم لوحات وطنية وفنية متميزة تعبيرًا عن الفخر والعزة بالانتصارات، وقهر العدو في حرب تم تدريسها في مختلف دول العالم لما تحقق فيها من بطولات وعبور خط بارليف المنيع، وأثبت الجيش المصري أنه من أقوى جيوش العالم.

تذكير الأجيال الجديدة بالانتصارات

وقال الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» إن احتفالات المدارس والإدارات التعليمية بنصر أكتوبر المجيد تخلد ذكرى الانتصار، وتذكر الأجيال الجديدة بما تم من تضحيات وبطولات لتحقيق النصر على العدو و تحرير الأرض ولا تقتصر الإحتفالات على الأغاني الوطنية فقط، بل يتم تقديم أعمال فنية عن الحرب ويتم شرح تفاصيل الحرب للطلاب حتى يعلموا ما قدمة أبطال أكتوبر لتحقيق هذا النصر.

الأطفال يعيشون الأجواء الوطنية

في السياق، قال تامر زكريا وكيل مجمع زيد بن حارثة إن إدارة المجمع نظمت احتفالا وتم رفع أعلام مصر وتشغيل الأغاني الوطنية وذلك لرفع الروح الوطنية لدى الطلبة، وأن يتعلموا معنى الولاء والانتماء للوطن.