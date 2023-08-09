رئيس تحرير «أكتوبر»: أهالي سيناء ساهموا في ملحمة التنمية والقضاء على الإرهاب

قال الكاتب الصحفي محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، إن مشروعات التنمية في سيناء نجحت في تحقيق نهضة عمرانية وبيئية شاملة، مضيفا أن من يزور سيناء حاليا ينبهر من حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع، ويرصد إختلاف كبير في الأوضاع خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.

وأوضح أن مشروعات التنمية مرت بمراحل عديدة بداية من 2016 حتى اليوم، حيث كان هناك معاناه مع استحالة التعايش في الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وندرة الإحتياجات الأساسية للسكان، لذا كان الهدف الأساسي والأبرز هو ربط سيناء بالوادي والدلتا عن طريق تنفيذ مشروعات الطرق الضخمة، والتي كان لها التأثير المباشر في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية بسيناء.

الدولة وفرت كل عناصر التنمية المستدامة في سيناء

أضاف رئيس تحرير مجلة أكتوبر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة Ten الفضائية، أن الدولة وفرت كل عناصر التنمية المستدامة الشاملة في كل مناحي الحياة داخل سيناء، من خلال توفير البنية الأساسية من مدارس ومستشفيات وغيرها في كل ربوع أرض اليروز، موضحا أن أهالي سيناء كان لهم اسهامات عديدة ودور كبير ومباشر بالتعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق التنمية بالمنطقة.

مشايخ سيناء شاركوا في مسيرة التنمية

لفت رئيس تحرير مجلة أكتوبر إلى أن مشايخ سيناء شاركوا في معظم الأعمال، مضيفا أن أكثر من 80 شركة مملوكة للأهالي شاركت الدولة في كل المشروعات، ولم يدخر أصحابها وقت أو جهد لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت تطهير سيناء بالكامل من التنظيمات الإرهابية بعد استهداف البنية التحتية للجماعات المتطرفة، من خلال عدد من العمليات، بالاضافة لتحقيق تنمية زراعية بفضل مشروعات نقل المياه بعد المعالجة الثلاثية لها.