تحرير محضر لطالب ثانوية عامة في شمال سيناء.. «صوّر ورقة الأسئلة»

حرر مسؤولو إحدى اللجان بالثانوية العامة، محضرًا لطالب في لجنة مدرسة رمانة الثانوية المشتركة بمركز بئر العبد بشمال سيناء؛ لقيامه بتصوير ورقة الامتحان بهاتف محمول كان بحوزته.

وجرى استكمال الامتحانات بشكل طبيعي بلجان بئر العبد، وتم إرسال المحضر إلى مديرية التربية والتعليم، التي بدورها تتوالى متابعة التحقيق في الواقعة.

تغيب طالب عن مادة الأستاتيكا

فيما أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، غياب طالب عن أداء مادة الاستاتيكا، وبلغ عدد المقيدين 289 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 288 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 99%.

أداء طالب كفيف امتحان اللغة الأجنبية الثانية

وأشار وكيل المديرية، إلى أداء طالب كفيف لمادة اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى في الفترة الأولى وورقة ثانية في الفترة الثانية دون أي معوقات، لافتا إلى توزيع كتب المفاهيم على الطلاب وتطهير اللجان قبل الامتحانات، وذلك بحراسات مشددة من قوات الشرطة على كافة اللجان، لمنع أولياء الأمور من الاقتراب من المقار التي بها الامتحانات..