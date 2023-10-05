تحرير 21 محضرا للمخالفين في حملة على الأسواق بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس، حي الجمرك بالإسكندرية، إنه جرى شن حملة على الأسواق والمحلات بنطاق الحي، لمراقبة الأسعار، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتفتيش على الصيدليات.

الجهات المشاركة في الحملة

أضافت رئيس حي الجمرك أن الحملة الحملة المكبرة شارك فيها، الإدارة العامة للتدخل السريع بالمحافظة، والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والتفتيش من قبل مفتش الأغذية، والرصد البيئي، والطب البيطري، تموين الجمرك، الأمن الصناعي، مكتب العمل، التفتيش الصيدلي، وشركة الصرف الصحي والمياة ونهضة مصر، والإدارات المعنية بالحي، إشغال الطريق، المتابعه الميدانيه، وحدة التدخل السريع،اللجان والمجالس، والرصد البيئي، والطرق وشؤون البيئة والإيرادات، والعلاقات العامة والإعلام .

محاضر وإنذارات وغرامة فورية

وأشارت «خليفة» إلى أن الحملة استهدفت شارع الترسانة والبحرية، عبد المنعم، سيدي عماد، وأسفرت عن غلق وتشميع منشأة، وتحصيل 45 ألف جنيهً غرامة فورية، وتحرير 21 محضرا، و28 إنذارًا متنوعًا، كما قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمنطقة الجمرك الطبية بالمرور على 3 صيدليات، وأسفر عنها 2 إنذار، وخلال الحملة تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية، وإزالة والتحفظ على 140 حالة إشغال، وسحب 2 عينة غذائية من قبل مسؤول الصحة.