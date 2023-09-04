إزالة 9 مبان مخالفة بأخميم في حملات مكبرة لمنع التعديات في سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، 9 حالات إزالة لبناء مخالف في حملات مكبرة لمنع التعديات.

قال المهندس لطفي الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إنه في إطار تشديد الرقابة والإبلاغ الفوري عن حالات البناء المخالف ولسرعة التصدي لها وإزالتها في مهدها وقبل تطويرها نفذت الوحدات القروية التابعة للمركز حملات إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف لقانون البناء الموحد 11 لسنة 2008.

إزالة المباني المخالفة بأخميم

أضاف الشريف أن الإزالات شملت قرى:

- نيدة، نفذت الوحدة المحلية لقرية نيدة حملة إزالة فورية للتعديات ومخالفات البناء لشدة خشبيه لسقف الدور الارضي خارج الحيز العمراني بناحيه ابار الملك علي مساحه 100 متر تقريبا ومبنى مخالف على مساحة 200 متر.

- الصوامعة، ازالة فورية لأعمدة خرسانية داخل سور بالبلوك الأبيض بالدور ارضي علي مساحه 120 متر تقريبا بالصوامعه شرق، وإزالة بناء مخالف بمساحة 140 متر .

- قرية الحواويش، نفذت الإزالة الفورية في المهد لثلاث حالات تعد بالبناء المخالف الحاله الأولى إزالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بطريق الطواحين على مساحة 85 مترا تقريبا عبارة عن بلوك الأبيض ومونة الأسمنت الحالة الثانية تم تنفيذ الإزالة الفورية لسقف من الصاج بالدور الثالث بالسلامونى على مساحة 100 متر تقريبا «داخل الحيز العمراني» والحالة الثالثة شدة خشبية على مساحة 70 مترا.

- قرية الكولة، تنفيذ الإزالة الفورية لسور مخالف مبنى بالبلوك الأبيض ومونة الأسمنت خارج الحيز العمراني بارتفاع متر تقريبا وعلى مساحة 200 متر تقريبًا بمنطقة شرق السلخانة بقرية الكولة وإزالة شدة شبية بمساحة 120 مترا.

تحرير محاضر للمخالفين

وكشف «الشريف» أنه يجرى تشديد الرقابة بالشارع لرصد المخالفات وسرعة الإبلاغ عن حالات التعدي للتصدي لها وإزالتها في مهدها وقبل تطويرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وإحالة المقصرين للتحقيق، موضحا أنه تم تحرير محضر للمخالفين.