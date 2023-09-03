إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية واستمرار حملات النظافة بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى مراكز المحافظة، لافتاً أنّه جرى إزالة 11 حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية، بالإضافة لاستمرار حملات النظافة، وزراعة الأشجار، وأعمال تطهير البيارات والصرف الصحي، مشيراً إلى أنّ الحملات مستمرة في الفترتين الصباحية والمسائية.

تحسين مستوى النظافة لتحقيق رضا المواطنين

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال حملات النظافة وجمع القمامة بأحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يُساهم في تحسين مستوى النظافة، لتحقيق رضا المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات بمنطقة المساكن الشرقية والغربية والدائري البحري ومنطقة الهضبة ومنطقة المقابر ومحيط المدارس ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي ودور العبادة والمصالح الحكومية والخدمية وكورنيش مدينة بلطيم، وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقية، وغيرها من المناطق المستهدفة تباعا.

كما أكد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنّ حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تمكنت من إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضي زراعية، منها إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 120 مترا، وإزالة سمل خرساني على مساحه 200 متر، وفك شدة خشبية معدة لصبة سمل خرساني على مساحة 150 مترا على أرض زراعية بقرية 53 المنصور، وفك شدة خشبية معدة لصبة سمل خرساني على أرض زراعية بقرية 42 المنصور، وإزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لصبة سمل خرسانى بقرية 40 الشراقوة على مساحة 175 مترا، تعدي على أرض زراعية، وفك شدة خشبية لسمل خرساني على مساحة 150 مترا تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية الإصلاح.

استمرار حملات إزالة مخالفات البناء

وأضاف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أنّه جرى إزالة تعدٍ على 120 مترا على أراضي زراعية بنطاق قرية أبو مصطفى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، مشيراً إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة بالمركز والمدينة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، فضلاً عن استمرار حملات النظافة والتجميل وزراعة الأشجار، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل المدينة، ورش الشوارع الرئيسة ورفع الأتربة، ورفع كفاءة النظافة بنطاق المركز والمدينة، رفع كفاءة طريق «الرياض - كفر الشيخ» والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وأماكن التجمعات ومسح وتمهيد الشوارع.

وأكد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أنّه جارٍ رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، برفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى لمركز، وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، وتحسين الخدمات المقدمة، ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين، وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، منوهاً أنّ حملات إزالة التعديات تمكنت من إزالة 4 حالات تعدٍ بعدد من القرى، منها قرية كفر المرازقة، وقرية نشرت، وإيقاف حالتي تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية المنشأة الكبرى.

تطهير خطوط الصرف الصحي

وأوضح اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنّ تطهير خطوط الصرف الصحي وإصلاح أخطار الصرف الصحي مستمر بمناطق متفرقة من مدينة دسوق خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بدسوق، إضافة لاستمرار سير العمل بمنظومة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف، وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب، ورفع كفاءة وصيانة صناديق، ومعدات النظافة، واستمرار حملات النظافة.