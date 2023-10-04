انخفاض أسعار البترول العالمية مع تخوفات من نقص الإمدادات وارتفاع الفائدة

تراجعت أسعار البترول العالمية، اليوم، قبل اجتماع لجنة من وزراء تحالف «أوبك+»، مدعومة بتوقعات نقص الإمدادات ومخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض الطلب على النفط.

انخفاض أسعار البترول العالمية

انخفضت العقود لأسعار البترول الآجلة لخام برنت إلى 90.86 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 89.18 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات مساء أمس، زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة بأكبر قدر في أكثر من عامين، ما أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات الأمريكية.

مخاوف من الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعه

وبجانب المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت، تعرض النفط لضغوط بسبب المخاوف من أن تؤدي قوة الدولار إلى إضعاف الطلب، لأنها تجعل الخام أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال يب جون رونج محلل السوق في «آي.جي»، إن قوة سوق العمل توفر مجالا أكبر لمجلس الاحتياطي الاتحادي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ومن المتوقع أن تبقي مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، سياسة الإنتاج دون تغيير عندما تجتمع اليوم، بعد أن مددت السعودية وروسيا، وهما من أعضاء المجموعة، تخفيضات إنتاجهما حتى نهاية العام.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قوله إن روسيا لن تحدد إطارا زمنيا لحظر تصدير الوقود الذي فرضته الشهر الماضي، والذي سيظل قائما طالما كان ضروريا لتحقيق الاستقرار في الأسعار ومعالجة النقص في السوق المحلية.