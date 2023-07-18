خبير اقتصادي: ديون الدول تجاوزت 3 أضعاف الناتج العالمي

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الديون العالمية تجاوزت 3 أضعاف حجم الناتج العالمي، وهذا مؤشر على إمكانية وجود تعثر لدى بعض الدول في سداد الديون، ومن الضروري أن يتخذ العالم إجراءات لمنع التعثر، وهذا الأزمة كان يتم الحديث عنها قبل أزمة كورونا، ومع الأزمة الروسية تفاقمت الأوضاع بصورة كبيرة عالميًا.

العالم بدأ ينتبه لأزمة المناخ

تابع «نافع»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الاثنين: «مع أزمة الديون العالمية، بدأ العالم ينتبه لأزمة المناخ التي تؤثر سلبًا على جميع دول العالم، فأصبح العالم يمر بأزمات متتالية، ما أدى لرفع معدل الفائدة، وبالتالي رفع تكلفة استدانة الدول بصورة أكبر».

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت نوعا آخر من الحروب الاقتصادية، مثل حرب الرقائق الإلكترونية التي تعد نفط العالم الجديد، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قامت بالعمل على تقييد سلال الأمداد الخاصة بصناعة الرقائق، فقامت الصين بالرد على الولايات المتحدة، بمنع تصدير المواد الخام، التي يصنع منها الرقائق، وهذا أشعل الحرب الاقتصادية بين بكين وواشنطن بشكل كبير للغاية.

ضبط مسالة الزيادة السكانية في مصر

وشدد على ضرورة ضبط مسألة الزيادة السكانية في مصر، خاصة أن مواردنا محدودة في ظل الأزمات العالمية المتتالية، معقبًا: «العالم يمر بظروف صعبة، وهناك حاجة لإعداد توازن عام بين المواد المادية والبشرية، ووضع رؤية اقتصادية لمصر قائمة على فكرة التوازن العام».