تزحف وتتغذى عليك أثناء النوم.. حشرات «البق» كابوس يطارد فرنسا

تدخلت الحكومة الفرنسية لتهدئة المواطنين في باريس الذين يشعرون بالقلق بشكل متزايد، لا سيما وأن العاصمة الفرنسية ستستضيف الألعاب الأولمبية بعد 9 أشهر تقريبا، لكنها تعد حاليا مكان رئيسي لتفشي حشرات البق الماصة للدماء، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

رئيسة الوزراء تدعو إلى اجتماع لمعالجة أزمة بق الفراش

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مواطنين فرنسيين، مخاوفهم، إذ قالوا: «إنهم يزحفون، ويتغذون على دمك وأنت نائم، قد يسافرون بملابسك أو حقائب الظهر الخاصة بك للعثور على شخص آخر يستحق تناول الطعام معه في مترو الأنفاق أو في السينما، يذهب بق الفراش إلى حيث تذهب، وقد أصبح كابوسا يطارد فرنسا منذ أسابيع».

وزير النقل الفرنسي: لم نرصد حلات جديدة

من جهتها دعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إلى اجتماع للوزراء يوم الجمعة لمعالجة أزمة حشرة البق، حيث التقى وزير النقل الفرنسي، كليمنت بون، هذا الأسبوع مع شركات النقل لوضع خطة للمراقبة والتطهير ومحاولة تخفيف ما وصفه البعض بالذهان الوطني الذي أشعلته وسائل الإعلام.

وقال بون: «لم نرصد ظهور جديد للحالات»، وأخبر المراسلين أن 37 حالة تم الإبلاغ عنها في نظام الحافلات والمترو وعشرات الحالات الأخرى في القطارات ثبت أنها لا أساس لها من الصحة، كما فعلت مقاطع الفيديو واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي لمخلوقات صغيرة من المفترض أنها تختبئ في مقعد السيارة أو القطار السريع.