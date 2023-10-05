أهالي العريش يهنئون محافظ شمال سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر

توافد المئات من أبناء القبائل وشيوخ العشائر على ديوان عام محافظة شمال سيناء لتهنئة المحافظ والجهاز التنفيذي بديوان عام بنصر أكتوبر المجيد.

إغلاق الشوارع الرئيسية منعا للزحام

وجرى إغلاق جميع الشوارع الرسمية المؤدية إلى الديوان العام لمحافظة شمال سيناء، لمنع الزحام وتكدس الحاضرين أمام البوابة الرئيسية، والتي شهدت إقبال كبير من المواطنين من أبناء القبائل وأبناء العائلات، سواء في الشيخ زويد والعريش ورفع وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء.

وقال إسماعيل البحيرة، أحد وجهاء قبيلة الرميلات، أنه جاء لتهنئة القيادة التنفيذية في المحافظة، بنصر أكتوبر المجيد.

دحر العدو والإرهاب

وأضاف الشيخ صالح أبو رياش أن نصر أكتوبر المجيدة، ومن بعده دحر الإرهاب، أتاحا لنا الفرصة أن نقف بكل أريحية لنبارك بنصر أكتوبر بكل أمن وأمان.

وقال مجدي جلبانة أحد رموز المجتمع المدني بالعريش، إن نصر أكتوبر سيبقى مضاء على الدرب، يثبت قوة وبسالة الجيش المصري، وحكمة القيادة المصرية على مر العصور.

وتجمع الأهالي أمام البوابة الرئيسية للمحافظة، وأمام الصالة الكبيرة، حيث تواجد أيضا ممثلين من أحزاب حماة الوطن، ومستقبل وطن، وعدد من رموز المجتمع المحلي، ورؤساء الأقسام والمديريات ومجالس المدن والقرى.