«الشعب الجمهوري»: نصر أكتوبر نقطة تحول في تاريخنا المعاصر

أكد محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن ذكرى نصر أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، إذ عبرت عن انتصار الإرادة الشعبية الكامنة في نفوس المصريين.

جينات المواطن المصري لا تخضع للانكسار

وأضاف أبوهميلة في تصريحاته لـ«الوطن» أن معركة أكتوبر أكدت للعالم بأكمله أن جينات المواطن المصري لا تخضع للانكسار أو الهزيمة أو القبول بفرض أي وصية مهما كانت قوتها.

وتابع: «عقب نكسة 67 تعرض الشعب لخيبة أمل لضياع جزء غالي من الوطن وهي أرض الفيروز سيناء، لكنها سرعان ما تحولت لبركان خامد انبثق على معسكرات العدو في أكتوبر 1973، وبعبور قناة السويس بعد تدمير خط برليف».