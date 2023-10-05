مواطنون بجنوب سيناء للرئيس السيسي: «ندعمك في الانتخابات يا حامينا»

عبر عدد من المواطنين في مدينة شرم الشيخ عن دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل، وذلك لما لمسوه من تطور وتنمية للدولة المصرية في عهده.

محبوبة للرئيس السيسي: أدعمك يا حامينا

وقالت محبوبة فرج محمد، من شمال سيناء، أنا حاليا بشرم الشيخ وأحب أوصل رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي: «أنا بدعمك لفترة رئاسية جديدة يا حامينا، ونحن لا ننتظر رئيسا آخر فما تفعله للأجيال القادمة كي تعيش حياة كريمة نقدره تمامًا، وأنت رئيسنا اللي حامينا».

وأضافت: «الرئيس السيسي استلم البلد خربانة وعمل إنجازات كلنا لمسناها من مدن جديدة، واحتضن الأشقاء السوريين والليبيين والسودانيين، وهذا شرف ووسام على صدورنا ونتمنى استمرار وجوده معانا وأننا نتضامن جميعا لمصلحة بلدنا».

منى: أدعم الرئيس السيسي لتكملة المشوار

وقالت منى محمود متولي، من مدينة شرم الشيخ: «أنا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكملة المشوار، والبلد من غيره ولا حاجة، عمل كل حاجة حلوة، وطور أشياء كثيرة منها الصحة والتعليم على قدر المستطاع بالإمكانات المتوفرة بالبلد، ونشكرك يا رئيس على كل حاجة حلوة علي الإنجازات».