كاتب عربي ضمن المرشحين.. الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب اليوم

تعلن إدارة جائزة نوبل اليوم الخميس عن أسماء الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل في الأدب لعام 2023، ويوجد ضمن المرشحين للجائزة هذا العام الصومالي نور الدين فرح، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

موعد الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب 2023

وسيتم الإعلان عن الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل في الأدب لهذا العام، في الواحدة ظهرا بتوقيت ستوكهولم، على افتراض عدم وجود خطأ مماثل لما حدث أمس الأربعاء، عندما تم إرسال بيان صحفي يكشف عن أسماء الفائزين الثلاثة في الكيمياء إلى وسائل الإعلام السويدية قبل ساعات من المؤتمر الصحفي الرسمي للكشف عن الفائزين.

أسماء المرشحين لجائزة نوبل في الأدب لعام 2023

وشملت قائمة المرشحين لجائزة نوبل في الأدب لعام 2023، عدة أسماء عالمية بارزة في مجال الأدب والثقافة، وبينهم عربي واحد وهو الكاتب الصومالي نور الدين فرح، أما بقية الأسماء فهي سلمان رشدي، مارجريت أتوود ، هاروكي موراكامي، نجوجي واثيونجو، كورماك مكارثي، ستيفن كينج، ليودميلا أوليتسكايا، جارييل لوتز، بيير ميشون، روبرت كوفر، آن كارسون، هيلين سيكسوس، جامايكا كينكيد، جون فوس، ماريز كوندي، ميرسيا كارتارسكو، بيتر ناداس.

جائزة نوبل في الأدب 2022

وفي العام الماضي، فازت الكاتبة الفرنسية آني إرنو بجائزة نوبل، لما أسمته الأكاديمية السويدية المانحة للجائزة «الشجاعة والحدة السريرية» للكتب المتجذرة في خلفيتها في بلدتها الصغيرة في منطقة نورماندي شمال غرب فرنسا.