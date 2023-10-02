منح جائزة نوبل 2023 لعالمين من المجر وأمريكا.. ساهما في تطوير لقاحات كورونا

أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم، منح جائزة نوبل لعلم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2023 لـ كاتالين كاريكو من المجر، ودرو وايزمان من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأرجعت الأكاديمية السويدية، سبب منح جائزة نوبل لعلم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2023 إلى لكاتالين كاريكو، ودرو وايزمان، لاكتشافاتهما المهمة في تعديل قاعدة النيوكيلوزيد؛ مما ساهم في تطوير لقاحات فعالة لمكافحة فيروس كوفيد-19، وفقًا لـ«رويترز».

الفائزون بجائزة نوبل

وأشارت الأكاديمية، إلى أن اكتشافات الفائزين بجائزة نوبل كانت حاسمة في تطوير لقاحات mRNA الفعالة ضد فيروس كوفيد-19 خلال الوباء الذي بدأ في أوائل عام 2020، ومن خلال نتائجهما المبتكرة، غيرا فهمنا بشكل جوهري لكيفية تفاعل mRNA مع جهاز المناعة لدينا، وساهم فوزهما في تسريع وتعزيز عملية تطوير اللقاحات بشكل غير مسبوق لمواجهة إحدى أكبر التحديات الصحية في العصر الحديث.