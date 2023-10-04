إعلان جائزة نوبل في الأدب 2023.. غدا

تتجه أنظار المهتمين بالشأن الأدبي والثقافي حول العالم غدا الخميس، صوب الموقع الرسمي لجائزة نوبل انتظارا للإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للآداب 2023، إذ تعد نوبل للآداب الأكثر جماهيرية ما بين جوائز نوبل المتنوعة.

موعد إعلان جائزة نوبل في الأدب

ومن المقرر أن يعلن اسم الفائز في الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت وسط أوربا، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للجائزة عبر «فيسبوك».

وتُمنح جائزة نوبل في الأدب من الأكاديمية السويدية في ستوكهولم بالسويد، وذهبت جائزة نوبل في الأدب لعام 2022 إلى الكاتبة الفرنسية آني إرنو ، وجاء في حيثيات فوزها: «لشجاعتها ودقتها السريرية التي تكشف بها جذور وغربات وقيود الذاكرة الشخصية الجماعية».

كما حصد جائزة نوبل في الأدب الكاتب المصري الكبير نجيب محفوظ، في 1988 وكان أول أديب عربي على الجائزة العالمية، وجاء في حيثيات الفوز: «نجيب محفوظ الذي من خلال أعماله الغنية بالفروق الدقيقة - التي أصبحت الآن واقعية واضحة الرؤية، وأخرى غامضة بشكل مثير - شكّل فنًا سرديًا عربيًا ينطبق على البشرية جمعاء»

أرقام عن جائزة نوبل في الأدب

وعدد جوائز نوبل في الأدب 115 جائزة

وعدد الحائزين على جائزة الأدب: 119 أديبا

عدد النساء الحاصلات على جوائز: 17 كاتبة

أصغر فائز ب جائزة نوبل في الأدب كان عمره 41 عاما:

وهو روديارد كيبلينج، الذي اشتهر بكتاب الأدغال، وكان يبلغ من العمر 41 عامًا عندما حصل على جائزة الأدب عام 1907.

أكبر فائز ب جائزة نوبل في الأدب كان عمره 88 عاما:

أكبر حائزة على جائزة نوبل في الأدب حتى الآن هي دوريس ليسينج، التي كانت تبلغ من العمر 88 عامًا عندما حصلت على الجائزة في عام 2007.