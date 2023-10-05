«الصناعات الهندسية»: 25% زيادة في الصادرات خلال أغسطس الماضي

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر أغسطس 2023 بنسبة 25 % لتسجل 381 مليون دولار مقابل 305 ملايين دولار في أغسطس 2022 رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الحالية.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصادرات الهندسية، زيادة في صادرات القطاع خلال أول 8 أشهر من 2023 بنسبة 6% لتسجل 2.7 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2022.

صادرات قطاع الكابلات ارتفعت بنسبة 56%

وبشأن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، هي الكابلات بنسبة 56.1%، والأجهزة المنزلية سجلت نمو 5.2%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت بنسبة 44.2%، وارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 103%، وصادرات الآلات والمعدات ارتفعت 78%، ومنتجات تشغيل المعادن ارتفعت 58.9%.

أهم الدول المستوردة

وأفاد التقرير الشهري للمجلس، أنّ أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في أوروبا هي فرنسا وهولندا وألمانيا وإيطاليا والتشيك، وفي آسيا تركيا والسعودية والإمارات والعراق وعمان، وفي أفريقيا الجزائر وليبيا والسودان وكوت ديفوار ونيجيريا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وأسواق أخرى أبرزها البرازيل.

ومن جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، إنّ البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية من أجل استمرار حركة الصادرات الإيجابية بالرغم من الظروف الاقتصادية الحالية، وتتوقع استمرار الأداء الإيجابي في الصادرات الهندسية حتى نهاية 2023.

وأضافت حلمي أنّ الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية، والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض، تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.

وأشارت إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا في الربع الأخير من 2023، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة.