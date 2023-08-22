«الصناعات الهندسية» تبحث مع «العربيه للتصنيع» نتائج اختبارات محابس البوتاجاز

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس، اجتماعا مع ممثلي الهيئة العربية للتصنيع، لبحث أي ملاحظات على تصنيع محابس البوتجاز من قبل الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية «مصنع ABD»، التابع للهيئة العربية للتصنيع بعد استلام العينات من ممثلي الشركات المصنعة للبوتحاز في مصر.

خفض الفاتورة الاستيرادية من محابس البوتجاز

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إنّ الغرفة والشركات والمصانع المصرية تهدف إلى خفض الفاتورة الاستيرادية من محابس البوتجاز بعد إنتاجه بتصميم وتصنيع مصري بالهيئة العربية للتصنيع.

وأكد أنّ الهدف من هذا الاجتماع هو معرفة نتائج اختبار محابس الأمان بعد استلام عينات المحابس، للو صول إلى نتيجة مرضية تفخر بها الصناعة المصرية، وتفادي المعوقات وتلقي المقترحات للوصول إلى منتج نهائي متكامل.

وأوضح أنّ ذلك يأتي بهدف توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الهندسية والهيئة العربية للتصنيع لتوفير المحابس بالمواصفات العالمية.

من جانبه، عرض المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، ملخص للاجتماعات السابقة، واستعرض ما تم خلال الاجتماعات السابقة بخصوص محابس الأمان، وما انتهت إليه الاجتماعات التي توالت حتى اليوم، للوقوف على نتائج اختبار عينات محابس الأمان داخل معامل الشركات المختلفة.

فيما أشار الدكتور سيد إسماعيل مستشار رئيس مجلس إدارة مصنع abd، التابع للهيئة العربية للتصنيع، إلى أنّه جاء اختيار محبس الأمان ليتم تعميق التصنيع المحلي بدلا من استيراده بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، مؤكدا أن جميع الحضور هم شركاء لهذا العمل.

اختبار محابس البوتاجاز في إيطاليا

وأوضح أنه تم العمل على إنتاج محبس البوتجاز من خلال خط الإنتاج القديم، وبمجرد الانتهاء من التصميم تم البدء في إصدار العينات الأولية واختبارها في إيطاليا، ومن ثم الاستعانة بمعامل الشركات المصرية لاختبارها، مؤكدا أنه سيتم استيراد الماكينات الحديثة فور البدء في المشروع.

وناقش المشاركون بالاجتماع عددا من الاختبارات الفنية التي تم إجراءها على العينات، منها اختبار التسريبات، واختبار الأداء والتشغيل، واختبار درجة حرارة المحبس، كما تم وضع جميع الملاحظات من قبل مصنعي البوتجاز في عين الاعتبار، والعمل عليها ليتم دراستها وتفاديها من قبل مصنع الهيئة.

وأكد اللواء ياسر عطية نائب رئيس مجلس إدارة abd، المنتج لمحبس البوتجاز والتابع للهيئة العربية للتصنيع، الالتزام الكامل لتحقيق الجودة المطلوبة وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية لهذا النوع من المحابس، لافتا إلى أنه سيتم عرض نتائج الاختبارات على رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لبدء ضخ الاستثمارات اللازمة لبدء الانتاج الكمي.

شارك في الاجتماع كل من المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس عصام غبريال مستشار رئيس مجلس إدارة مصنع abd، والمهندس أحمد فرج رئيس قطاع الجودة، والمهندس محمد صفوت مدير مشروع تصنيع الصمامات.