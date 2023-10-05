كيف اقتحم المصريون موقع تبّة الشجرة في حرب أكتوبر؟ (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميتين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «نصر أكتوبر.. معركة تبة الشجرة».

وذكر التقرير، أنّ تبة الشجرة كانت إحدى أهم النقاط الحصينة للعدو الإسرائيلي على خط القناة، ونظرا لارتفاعها عن سطح البحر 74 مترا، وتولت مراقبة الضفة الغربية للقناة والسيطرة على منطقة مرتفعة تسمح بقصف مواقع قواتنا المسلحة المصرية.

اقتحام القوات المصرية الموقع

وتابع التقرير: «اقتحمت القوات المصرية الموقع بعد يوم ونصف من الهجوم المكثف، وجرى تحريره في العاشر من أكتوبر عام 1973 بواحدة من الكتائب المشاة المدعمة بالدبابات».

نجاح كبير خلال 25 دقيقة فقط

وأضاف التقرير: «خلال 25 دقيقة فقط استولت قواتنا على الموقع وأسرت 50% من قوة سرية المشاة الإسرائيلية التي كان قوامها 150 فردا، وحاول العدو الإسرائيلي استعادة الموقع إلا أنّه فشل وتحمل خسائر إضافية في قواته المهاجمة».