«قوات العدو خافت وهربت».. أحد أبطال أكتوبر يروي كواليس موقعة «تبة الشجرة»

كشف النقيب محمد شمس، كواليس عملية اقتحام تبة الشجرة التي كانت على بعد 10 كيلو من الإسماعيلية أثناء حرب أكتوبر المجيدة، موضحا أن الأوامر صدرت لهم يوم 8 أكتوبر للتحرك لمنطقة تبة الشجرة وتحركوا الثامنة مساء ووصلوا الموقع فجرًا.

وأوضح «شمس» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن مجموعة الاقتحام كانت بقيادة الرائد حمدي عبدالمقصود البنداري، لافتًا إلى أنهم اقتحموا المكان في أقل من نصف ساعة وهربت القوات الإسرائيلية وتمكن الجنود المصريين من احتلال الموقع وترك العدو دباباته ومجنزراته فيها، مشيرًا إلى أنها مازالت موجودة حتى الآن وحينما يراها يجد فيها أثر المدفع الخاص به.

أسر نصف الموجودين في تبة الشجرة

وأكد بطل حرب أكتوبر، أن موقع تبة الشجرة كان فيه 60 جنديا وضابطا من قوات العدو وتمكنت القوات المصرية من أسر نصفهم وهرب الباقي، مضيفًا: «إحنا اتحركنا بالليل لأن معظم المعارك والأعمال العظيمة تتم ليلًا لأن العدو لا يجيد الدفاع ليلًا وإحنا عفاريت الليل وهم مالهمش في المواجهات المباشرة وبيخافوا».

وأشار إلى اشتداد الهجوم عليهم جويًا ومدفعيًا وغيرها وكانت الصواريخ تسقط عليهم كل لحظة ولم يمتلكوا إلا نطق الشهادة وتحملوا القصف لأيام قبل أن تيأس قوات العدو نظرًا لخسارتهم الكبيرة في موقعة تبة الشجرة.