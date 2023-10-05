إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في الإسكندرية 

قال اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن الحي مستمر في حملات إيقاف التعديات على الرقعة الزراعية بنطاق الحي والظهير الريفي.

وفي السياق تم اليوم بمشاركة إدارة المتغيرات المكانية والحملة الميكانيكية وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية، إزالة عدد 8 حالات متغيرات مكانية بكل من، عزبة المراغي، عزبة خطاب، محسن الصغرى بإجمالي مساحة 6 قراريط، كما تمت إزالة تعديات على مساحة 100 متر بأرض نسيم أبا اليزيد بالمراغي الجديدة.

التصدي لظاهرة أعمال الهدم المخالف

وشدد رئيس حي المنتزه أول على مواجهة ظاهرة أعمال الهدم والتكسير المخالف بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، فور رصد عدة بلاغات بأعمال تكسير وهدم مخالف بدون ترخيص، حيث توجهت إدارة الأزمات والكوارث ووحدة الإزالة الفورية لاتخاذ اللازم، نحو أعمال هدم بالعقار الكائن بـ 617 طريق الجيش، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على صاروخ صغير، مطرقة، ماكينة سيراميك، 3 كوريك، سلم.

إزالة حوائط مخالفة

وأشار اللواء سحلول، إلى أنه تم إيقاف أعمال مخالفة، وتكسير وإزالة حوائط بالعقار الكائن 16 شارع إسكندر إبراهيم، والتحفظ على كوريك، حجاري، هيلتي كبير، صاروخ كبير، والأعمال مستمرة تباعاً لإعادة الانضباط ومواجهة ظاهرة البناء والهدم بدون ترخيص حرصاً على سلامة المواطنين .