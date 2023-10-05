الأم بالمستشفى وبناتها دفنوا في غيابها.. قصة أسرة دمرها فرح العراق

قبل أيام قليلة، كانت الشقيقتان «دالين» و«دايفين» صعب مخو، البالغتان من العمر 18 و14 عاما، تحضران حقائب مدرستهما تمهيدا للذهاب إلى الدراسة في 30 سبتمبر، لكنهما بعد الانتهاء من تحضير المستلزمات الدراسية أرادا حضور حفل زفاف أحد أقاربهما في منطقة الحمدانية التابعة لمحافظة نينوى في العراق، ارتدت الفتاتتان ملابسهما الأنيقة، ووضعتا «المكياج» الهادئ، وذهبتا إلى حفل زفاف العراق مع والدتهما «شذى مخو»، غير أن القدر كان له كلمة أخرى حيث تحول حفل الزفاف إلى مأتم جماعي بعد وفاة أكثر من 100 شخص في حريق نشب بقاعة أفراح «الهيثم».

اللحظات الأخيرة في حياة شقيقتان بزفاف العراق

ساعات من الضحك والهزار بين الشقيقتين أثناء التحضير للمشاركة في حفل زفاف العراق، الذي جمع العروسين «ريفان وحنين»، لتنتهي تلك اللحظات بكارثة ووفاتهما معا بعد نحو 15 يوما من الحريق متأثرتين بإصابتهما بجروح خطيرة في أحد مستشفيات تركيا، وفق حديث إخلاص مخو إحدى أقارب الشقيقتين التي تجت و7 من أسرتها: «البنتين كانوا بيضحكوا في الفرح عادي وكنا كلنا مبسوطين أنا وزوجي عامر مخو وأولادنا، وفجأة تحول الفرح لصراخ وعياط وجري وهرولة، الكل تسابق للخروج بعد ارتفاع ألسنة النار، والبنتين ما لحقوا يخرجوا هما ومامتهم شذى، وأصيبوا بحروق كتيرة».

الشقيقتان «دالين» و«دايفين» دفنا مع بعضهما

فاجعة كبيرة أصابت الأسرة المكلومة، التي فقدت 3 منها قبل أن تلحق بهم الشقيقتان «دالين» و«دايفين»، وهما من أقارب «ريفان» عريس العراق، بعد إيجاد صعوبة في الخروج من باب القاعة ومنافذها وفق عامر مخو لـ«الوطن»: «البنتين لما ما لحقوا يخرجوا تم نقلهم لمستشفى الجمهوري بالموصل ولخطورة حالتهما جرى علاجهما في تركيا، لتعلن أسرتهما وفاتهما أمس توفيت دالين الأول وبعدين ماتت دايفين، وأنا كنت وعيلتي قاعدين قريب من الباب ولكن هما كانوا بيرقصوا في القاعة من جوا واحترقت في ثواني معدودة ولم يستطيعوا الخروج، والبلد كلها حزينة عليهم».

مأساة أسرة «مخو» في زفاف العراق

مأساة يعيشها أفراد الأسرة وهو ما تسبب في تأخير الصلاة على الشقيقتين ودفنهما، خاصة مع غياب والدتهما «شذى» التي خضعت لجراحة ولم تستطع حضور جنازة ابنتيها وفق «إخلاص مخو»: «الصعب إنو شذى ما راح تحضر جنازة دالين ودايفين، هي تخضع لجراحة في المشفى وما هتلقي نظرة الوداع على الملكين الصغيرين قبل أن يتم الصلاة على جثمانهما في كنيسة الطاهرة الكبرى بمنطقة قضاء الحمدانية بقرقوش، يعني أمهم مش هتحضر جنازتهم».