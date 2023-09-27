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فرح يتحول إلى كارثة في العراق بسبب حريق.. مئات الوفيات والمصابين (فيديو)

كتب:

أحمد حامد دياب
02:33 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
حريق حفل زفاف نينوى

حريق حفل زفاف نينوى

كشفت السلطات الصحية العراقية، عن الحصيلة الأولية نتيجة حادثة حريق فضاء الحمدانية.

100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، أن دائرة  صحة نينوى، سجَّلت 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأفراح في الحمدانية.

استنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين نتيجة حريق قضاء الحمدانية

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجَّه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين نتيجة حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، ويوجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف.

وأكد عبدالأمير الشمري وزير الداخلية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وتوجه الشمري إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.

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