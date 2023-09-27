فرح يتحول إلى كارثة في العراق بسبب حريق.. مئات الوفيات والمصابين (فيديو)

كشفت السلطات الصحية العراقية، عن الحصيلة الأولية نتيجة حادثة حريق فضاء الحمدانية.

100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، أن دائرة صحة نينوى، سجَّلت 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأفراح في الحمدانية.

فاجعــ.ـة تهز قضاء الحمدانية - بخديدا حريق كبير يلتهم قاعة الهيثم للاعراس ونقل المصابين الى مسشتفى الحمدانية وسط المطالبات بالتدخل العاجل لاسعاف الجرحى والمصابين pic.twitter.com/7bxeNFzX7C — يوسف سيرجو - Youssef Sergo (@Youss_ef_199) September 26, 2023

استنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين نتيجة حريق قضاء الحمدانية

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجَّه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين نتيجة حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، ويوجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف.

عاجل

فاجعـة تهز قضاء الحمدانية - بخديدا حريق كبير يلتهم قاعة الهيثم للأعراس ونقل المصابين الى مسشتفى الحمدانية وسط مطالبات بالتدخل العاجل لإسعاف الجرحى والمصابين. pic.twitter.com/B1D3fNgDKh — العراق برس (@aliraqplus) September 26, 2023

وأكد عبدالأمير الشمري وزير الداخلية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وتوجه الشمري إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.