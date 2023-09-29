أسبوع «أفراح الموت» في العراق.. وفاة 100 وتسمم 260 ومصرع 7 من أسرة واحدة

استمرارا لمسلسل فقد الأرواح في العراق لقى 7 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حادث سير أثناء مشاركتهم في حفل زفاف في قضاء الزبيدية شمال مدينة الكوت.

وفاة 7 أشخاص من عائلة واحدة

وأصدر محمد جميل الماحي، محافظ واسط، بيانًا تداولته وسائل إعلام محلية عراقية، أكد خلاله أنه تلقى خبرا صادما عن فاجعة وفاة 7 أشخاص من عائلة واحدة في قضاء الزبيدية، إثر حادث مؤسف خلال حفل زفاف.

وجاء في البيان «في الوقت الذي نُعرب فيه عن تعازينا ومواساتنا الحارة لذوي الضحايا، ندعو أصحاب المركبات الى الالتزام بالتعليمات المرورية وعدم التسرع والتهور والحالات السلبية التي عادة ما ترافق مثل هذه المناسبات، التي قد تحول الافراح الى أتراح وتُنهي الأعراس بمآتم أو فاجعة».

نهاية لأسبوع حزين شهدته العراق

وقدم محافظ واسط خالص العزاء لعائلة الضحايا قائلًَا: «خالص العزاء لأسر الضحايا ولأبناء عمومتهم ومحبيهم، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويهون مصابهم علينا وعلى ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان.

جاء ذلك كنهاية لأسبوع حزين شهدته العراق بدأ بحادث حريق قاعة زفاف ابن الهيثم بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء وأسفر عن مصرع 100 شخص وإصابة 150 آخرين واعتقال 14 متهما، ثم إصابة 260 آخرين بحادث تسمم بسبب وجبة تناولها في حفل زفاف في قضاء الحويجة في محافظة كركوك الأربعاء واعتقال عدد من المتهمين، وانتهت بمصرع 7 من أسرة واحدة في حادث سير أثناء مشاركتهم في حفل زفاف بالزبيدية.