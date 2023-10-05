استكمال المرشحين المحتملين للرئاسة إجراءات الكشف الطبي في أول أيام فتح باب الترشح

استكمل المرشحون المحتملون للانتخابات الرئاسة اليوم الخميس، إجراءات الكشف الطبي، وهي أحد أهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك مع أول أيام فتح باب الترشح وتقديم الطلبات بشكل رسمي، ويؤكد التقرير الطبي الصادر من جهة طبية عدم إصابة المرشح بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

فريد زهران يستكمل إجراءات الكشف الطبي

وأنهى اليوم المرشح الرئاسي فريد زهران إجراءات الكشف الطبي استكمالًا لإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان فريد زهران بدأ الإجراءات أمس الأربعاء في مستشفى معهد ناصر.

ويرفق المرشح الرئاسي المحتمل التقرير الطبي ضمن أوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت اليوم فتح باب تبقي طلبات الترشح من الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية 2024.

حازم عمر وإجراءات الكشف الطبي

وكان المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، أجرى الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر أيضًا، وذلك استعدادًا لتقديمه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وقام بإجراءات الكشف الطبي البدني والذهني.

عبدالسند يمامة يجري إجراءات الكشف الطبي

كما قام المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة أيضًا بإجراءات الكشف الطبي بمستشفى الشيخ زايد، تمهيدًا بتقديم أوراق ترشحه بشكل رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل خوض ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستقام في شهر ديسمبر نهاية العام الجاري.

الوطنية للانتخابات: نسقنا مع «الصحة» بشأن الكشف الطبي

وقال المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ نص المادة 11 من قانون الانتخابات الرئاسية حدد الشروط الواجب توافرها والمستندات التي يجب أن تكون بصحبة مقدم طلب الترشح.

وأضاف بنداري، في مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز» على الهواء، أنّه جرى التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وتحديد 3 مقار لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، في مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومستشفى معهد ناصر ومستشفى العاصمة الإدارية، ويتقدم طالب الترشح مباشرة للمجالس الطبية المتخصصة في تلك المقار لإجراء الفحوصات اللازمة من أجل تقديمه مع الأوراق.