فريد زهران يستكمل إجراءات الكشف الطبي قبل الترشح للانتخابات الرئاسية

يستكمل المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الكشف الطبي اليوم الخميس، استكمالًا لإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان فريد زهران، بدء إجراءات الكشف الطبي أمس الأربعاء، في مستشفى معهد ناصر، استعدادا للتقدم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، على أن يرفق التقرير الطبي ضمن أوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تبدأ من اليوم الخميس في تلقي طلبات الترشح من الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية 2024.

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

وكان الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، أعلن منذ أيام، عن تدشين حملته الانتخابية لخوض سباق انتخابات الرئاسة 2024، خلال موتمر صحفي عقده المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية بحضور عدد من قيادات ونواب الحزب المصري الديمقراطي وقيادات حزب العدل وبعض قيادات الأحزاب.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات إلى استقبال وتلقي طلبات المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الخميس، بعد انتهاء المتقدمين من إجراء الكشف الطبي.